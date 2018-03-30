Жительнице Черкасс Анастасии Прогуновой на ее вопрос водителю автобуса как долго они будут стоять, шофер показал "неоднозначный" жест, а кондуктор сначала игнорировала ее, а потом выбила телефон из рук.

Об этом жительница Черкасс написала на своей странице в Facebook.

"Нет слов... только шок... до сих пор. Утро. Сумгаитская. Авто 36. Ответ водителя на адекватный вопрос пассажиров, как долго еще будем стоять. И реакция кондуктора на съемку... Не буду описывать всю грязь, которая лилась из этого быдла, мерзко", - пишет Прогунова.

Видео: facebook.сom

Однако женщина выложила видео с обидчиками и написала жалобу в городской отдел транспорта и областное управление транспортной безопасности. Она добилась наказания обидчиков, сообщает "5 канал".

Юристы советуют пассажирам не терпеть хамства, а отстаивать свои права - писать жалобы и даже обращаться с иском на перевозчика в суд.

"В любом случае правоохранительный орган, или суд, будет рассматривать обращение лица, даже если доказательств не было вообще. Но чтобы это было быстрее, то конечно нужно - как и видео, что вы указываете на телефоне, так и свидетели, чтобы это было надежнее", - объясняет юрист Алексей Чубин.

Бороться с хамством в маршрутках Анастасия Прогунова планирует и в дальнейшем. Она предлагает ввести в Черкассах общественный контроль за перевозчиками, чтобы обиженные горожане добивались справедливого наказания.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве избивший журналиста водитель маршрутки уволился с работы.

Также киевлянка делает антирекламу водителю маршрутки, который ее избил.