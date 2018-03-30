В государственном бюджете в следующем году необходимо предусмотреть 10 миллиардов гривен на строительство новых взлетно-посадочных полос.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Ивано-Франковске на совместном выездном заседании "Развитие транспортной инфраструктуры Карпатского региона Украины как ключевое условие его социально-экономического роста".

Об этом сообщает Укринформ.

"Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривень на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, мы сможем каждый год строить пять качественных аэропортов в государстве - это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев", - сказал Омелян и выразил надежду что эту инициативу депутатов Верховной Рады поддерживают премьер-министр и президент.

Кроме того, Омелян поздравил украинцев с вхождением компании Ryanair на рынок перевозок Украины и подчеркнул, что следующая цель, чтобы "украинских аэропортов было не 3, 5, 10, а 20, 30 и 50".

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано расписание полетов Ryanair из Украины.

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