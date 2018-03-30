Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, отставки которого потребовал генпрокурор Луценко, придет на допрос в Генпрокуратуру на следующей неделе.

"Визит" назначен на 10:00 вторника, 3 апреля. Об этом сам Холодницкий сообщил сегодня на брифинге.

"Этим департаментом (Департамент по расследованиям особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры - Прим.Ред.) осуществляется расследование, 3 апреля меня вызывают на допрос в этот департамент на 10:00, я пойду на него и дам все показания. Я говорил, я ни от кого не скрываюсь, никуда не собираюсь убегать. Но этим департаментом было, и при поддержке НАБУ, я так понимаю, было установлено прослушивающее средство", - заявил Холодницкий.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Назар Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня, 30 марта, инициировал отставку Холодницького. Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) для рассмотрения вопроса снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Как сообщала "Страна", Холодницкий ответил на угрозы Луценко о своем увольнении. "Будем защищаться", - заявил он.

Напомним, что специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий объединил уголовное производство о возможном незаконном обогащении самого Юрия Луценко с делом о декларировании им недостоверной информации.