Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что сможет доказать свою невиновность касательно помощи мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в хищении средств общины.

Напомним, по сведениям директора Национального антикорупционного бюро (НАБУ) Артем Сытника, дело против Назара Холодницкого начали после подтверждения информации о том, что руководство САП препятствовало расследованию против мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Я буду настаивать, при рассмотрении этой дисциплинарной жалобы, на обнародовании всех записей, на которых базируются эти обвинения", - сказал Холодницкий журналистам в пятницу, во время брифинга.

Он отметил, что трижды "переподписывал подозрения" в деле Труханова из-за допущенных в них недостатках.

"Напомню, под подозрением Труханову стоит моя личная подпись", - добавил глава спецпрокуратуры.

Как сообщала "Страна", Холодницкий заявил, что готовился к отставке с первого дня работы в САП.

Ранее мы цитировали Сытника, который заявил, что НАБУ не хочет работать с Назаром Холодницким.

Глава НАБУ ранее заявил, что у Луценко нет полномочий для перехвата контроля над САП в случае ухода Холодницкого.