Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что ем предлагали "работать против" Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом он сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, какими были в последнее время сотрудничество и коммуникация в антикоррупционых ведомствах.

"Когда негласно были предложения работать против НАБУ, я отказывался. К сожалению, коллеги из НАБУ таким предложением по САП воспользовались", - сказал Холодницкий.

На уточняющий вопрос, кто обращался с предложениями о таком "сотрудничестве", руководитель САП отметил лишь следующее: "Я не буду работать ни на одну структуру и не буду выполнять никаких заказов".

Ранее "Страна" сообщала, что "Буду защищаться". Холодницкий ответил на угрозы Луценко о своем увольнении.

Также дела Труханова и Супрун. Сытник рассказал, что услышал на "жучках" в кабинете Холодницкого.