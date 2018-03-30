Ответный удар. Холодницкий заявил, что ему предлагали "работать" против НАБУ
Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что ем предлагали "работать против" Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Об этом он сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, какими были в последнее время сотрудничество и коммуникация в антикоррупционых ведомствах.
"Когда негласно были предложения работать против НАБУ, я отказывался. К сожалению, коллеги из НАБУ таким предложением по САП воспользовались", - сказал Холодницкий.
На уточняющий вопрос, кто обращался с предложениями о таком "сотрудничестве", руководитель САП отметил лишь следующее: "Я не буду работать ни на одну структуру и не буду выполнять никаких заказов".
Ранее "Страна" сообщала, что "Буду защищаться". Холодницкий ответил на угрозы Луценко о своем увольнении.
Также дела Труханова и Супрун. Сытник рассказал, что услышал на "жучках" в кабинете Холодницкого.