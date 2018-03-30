Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий был готов к своему увольнению "с первого дня работы". Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua в пятницу, 30 марта.

По его словам, сейчас он ждет, когда жалоба с подписями генпрокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника поступит от Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров ему на ознакомление.

"Я с ней ознакомлюсь и буду готов публично ответить на все вопросы, изложенные в ней. Я готов к своей отставке с первого дня моей работы. С первого дня в моем сейфе лежит заявление на увольнение. Я никоим образом не держусь за свою должность", - сказал Холодницкий.

Он считает, что руководство ГПУ и НАБУ своими действиями добиваются его увольнения, после чего антикоррупционной прокуратурой будет руководить генпрокурор.

"Я не хочу давать оценок, но, очевидно, такой взгляд на мое увольнение - это совместное видение генпрокурора вместе с НАБУ. Возможно, кому-то не нравилось, что просили дорабатывать подозрения и не давали разрешения на все следственные действия", - отметил Холодницкий.

Он отметил, что в сейфе у него с первого дня назначения лежит написанное заявление об отставке.

Как сообщала "Страна", ранее Холодницкий сегодня не явился на допрос в ГПУ.

Мы писал, что Холодницкий объединил и расследует два уголовных дела против Юрия Луценко.

Ранее Холодницкий подтвердил, что у него в кабинете нашли "жучок".