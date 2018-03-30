В харьковской полиции закрыли уголовное производство об ограблении журналистов телепрограммы "Наші Гроші З Денисом Бігусом", произошедшем во время съемки ими имения соратника Авакова - народного депутата Игоря Котвицкого ("Народный фронт").

Об этом сообщают "Наші гроші".

10 апреля 2017 журналисты телепрограммы проводили видеосъемку коптером имении в харьковской "Рублевке", которым пользуется Котвицкий. Съемка осуществлялась для сюжета об использовании сотрудников спецназа Национальной полиции для бесплатной охраны депутата-партнера Авакова и его недвижимости.

Во время съемки человек из закрытого коттеджного городка (Горошко Александр Иванович), в котором расположена резиденция Котвицкого, подойдя со спины, без вопросов или объяснений схватил оператора за горло, выхватил планшет для управления коптером и скрылся на автомобиле. Журналист зафиксировал на видео момент нападения и дальнейшие объяснения грабителя, которого съемочная группа вскоре разыскала в коттеджном городке. Нападающий объяснил журналистам, что отдал планшет охране имения народного депутата. Имение охраняли сотрудники полиции особого назначения.

В постановлении о прекращении производства отмечено, что грабитель "направился с планшетом в домике охраны, в котором были сотрудники полиции. После чего он вышел и пошел к себе домой без планшета".

Несмотря на то, что планшет почти сразу после ограбления оказался у сотрудников полиции, его не вернули съемочной группе даже после закрытия производства.

Дело о нападении закрыли 4 декабря 2017 постановлением старшего следователя СО Харьковского ОП ГУНП в Харьковской области капитана полиции Пилюшенко Ю.М. Производство было квалифицировано по статьям 186. ч. 2 (грабеж, соединенный с насилием) и ст. 171 ч.1 (умышленное препятствование законной профдеятельности журналистов) УК Украины.

Следователь Пилюшенко решил, что в действиях нападающего нет состава уголовных преступлений.

Постановление о прекращении производства обязывала направить ее копию потерпевшему и заявителю. Однако следователь держал ее в секрете от пострадавших с декабря 2017 Лишь в конце марта, после ряда обращений журналистов в городской и областной прокуратуры, редакция узнала о закрытии дела и получила копию постановления.

Никаких следственных действий, кроме отъема заявлений и видеодоказательств в день нападения, со съемочной группой не проводилось, даже после обращений пострадавших с просьбой сделать это.

Игорь Котвицкий является доверенным лицом министра внутренних дел Арсена Авакова и бизнес-партнером его семьи.

Фото: bihus.info

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