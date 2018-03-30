Украинская рок-группа "Океан Ельзи" представила новую песню под названием "Без тебе". Также представлен клип к ней. Об этом сообщается на странице музыкантов в Facebook.

"Весна всегда приходит неожиданно", - говорится в сообщении знаменитой украинской рок-группы.

Текст песни написал лидеру группы Святослав Вакарчук, режиссером клипа выступила Анна Бурячкова.

На канале Youtube песня была опубликована 29 марта. Менее, чем за сутки клип собрал более 92 тысяч просмотров и оброс комментариями интернет-пользователей.

Ранее "Страна" писала о том, что за полгода до выборов Вакарчук соберет грандиозный концерт в Киеве.

Также мы сообщали, что украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что побывал с экскурсией на SpaceX в США.