Национальный банк Казахстана намерен запретить покупку и продажу криптовалют за национальную валюту - тенге, деятельность криптовалютных бирж, а также любые виды майнинга.

Об этом заявил глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев, передает РИА Новости.

"В Казахстане Национальный банк очень консервативно относится к этому вопросу, приветствую только достаточно жесткие ограничения. То есть, мы хотим запретить покупку-продажу криптовалют за национальную валюту, мы хотим запретить деятельность бирж на этом сегменте и любые виды майнинга", - сказал он.

По его словам, криптовалюты несут очень много проблем, главная из которых - это защита прав потребителей этих услуг. "Мы минимизируем риски, связанные с национальным рынком, но наверняка ни у одного ЦБ нет полного функционала для администрирования этого рынка на трансграничном рынке, поэтому, как минимум, мы должны купировать этот риск через национальную валюту", - сказал он.

Еще один большой риск, по его словам, заключается в возможностях криптовалют для совершения незаконных действий. "Криптовалюты - идеальный инструмент для отмывания денег и для ухода от налогообложения", - пояснил Акишев.

По его словам, жесткая позиция Центробанка в отношении криптовалют поддерживается большинством государственных органов Казахстана. "Поправки в законодательство, которые должны привести к этому ужесточению, мы подготовили", - сказал он.

Как сообщала "Страна", в Twitter запретили рекламу криптовалют. Аналогичный запрет у Google вступает в силу с июня 2018 года.

Напомним, что появившийся новый вирус HiddenMiner выводит смартфоны из строя путем непрерывного использования для майнинга криптовалют.