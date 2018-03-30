Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в декаларации за 2017 году указала 2,24 млн гривен зарплаты и часы за 145 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Большую часть дохода Рожковой составляет зарплата - 2,24 млн гривен.

В 2016 году она купила часы OMEGA за 228 тыс. гривен и часы Antoine Preziuso (стоимость не указана), в 2017 - часы Chopard за 145 тыс. гривен.

У Рожковой 3 банковских счета: в Платинум Банке - 182 гривны и 1,575 тыс. долларов; в Ощадбанке - 125,2 тыс. гривен (было 97 тыс. гривен).

Также Рожкова задекларировала наличными 300 тыс. долларов и 5 тыс. евро (было 342,6 тыс. долларов и 3 тыс. евро).

Рожкова, как и прежде, владеет 2 земельными участками (1 505 кв. м и 1 193 кв. м), квартирой в Киеве - 99,5 кв. м, дачным домом в Кожуховке Васильковского района Киевской области - 87,7 кв. м, двумя гаражами (19,8 и 20,5 кв. м).

Также Рожкова задекларировала недостроенный дом в Мархаловке Васильковского района Киевской области 299 кв. м.

Она владеет автомобилем Honda CRV 2008 года выпуска.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 млн гривен и апартаменты в Севастополе. И.о. главы Нацбанка Смолий задекларировал доходы.

Также на подходе День дурака. НАПК пригласило журналистов на пресс-конференцию в полночь 1 апреля.