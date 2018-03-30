Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий дал понять, что не собирается мириться с обвинениями генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Будем защищаться", - заявил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Генпрокуратура и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. "В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", - заявил Луценко. Причиной этого стали "дисциплинарные проступки" Холодницкого.

Кроме того, Назар Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился.

Мы писали, что Назара Холодницкого подвел под статью звонок кума.