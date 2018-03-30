Холодный дождь со снегом, который обрушился на некоторые регионы Украины, принес с собой циклон, который отвоевал себе место под Солнцем в конце текущей недели.

Это ненадолго, потому что уже сразу после Вербного воскресенья в Украину врывается теплый воздух, который движется с юга, - об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Большое тепло - уже на пути в Украину. Начну с Вербного воскресенья. 1 апреля у нас будет до +20 градусов! Не везде, в южной части и местами в центральных областях. Но мы так долго ждали этих градусов, что можем себе немного похвастаться. В большинстве областей на Вербное воскресенье будет также очень тепло, в течение дня +10 +16 градусов", сообщила Диденко.

"На Западе дожди собьют температуру до +8 +11 градусов, что также не очень страшно, учитывая недавний снег. Дожди 1-го апреля в западных областях будут даже сильными. Во второй половине дня или вечером достигнут дожди Одесской области, Винницкой, Житомирской и западных районов Киевской области", сообщает синоптик.

"Очень важная деталь прогноза на 1-е апреля. Сильный, хотя и южный, ветер. Следует занести еще сегодня или в субботу все, что может летать, сдвигаться и падать, в безопасное место. И там, где дожди - возможны грозы!", предупреждает метеоролог.

"А теперь - о завтра. Март этого года много прогуливал, поэтому мы его отправляем на второй год доучиться. А, следовательно, он еще обязательно нас порадует. Но уже в 2019 году. А пока 31-го марта дожди ожидаются в западных и северных областях, прилетит порывистый ветер. Однако все же он милый, этот март, поскольку именно завтра в Украине существенно потеплеет. В течение дня +9 +15 градусов!", считает Диденко.

"В Киев также весело скачет потепления. 31-го марта в столице +10 +12 градусов, 1 апреля +14 +16 градусов. Но. В субботу - дождь и порывистый ветер. В воскресенье - утром без осадков, днем ​​также без осадков, ближе к вечеру возможен дождь. На Вербное воскресенье в Киеве - штормовой ветер. Машем марту толстыми шапками и встречаем апреля легкими цветастыми шарфами", резюмирует Наталья.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик объяснила, почему в Украину вернулись холода и когда будет тепло.