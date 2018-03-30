Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что его ведомство отказывается работать со специализированным антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким.

Об этом Сытник заявил в интервью изданию "Зеркало недели".

"Мы для себя решили, что больше с этим человеком (Холодницким - Прим.Ред.) работать не будем. Потому что собранные доказательства профессиональных предательств - это уже не только наши наблюдения, подозрения, умозаключения. Это сухой фактаж, полученный посредством технических средств, который подтверждает то, что нам было понятно и так", - заявил глава НАБУ.

Сытник заявляет, что действия Холодницкого негативно сказывались на эффективности расследований НАБУ и дальнейшей судебной перспективе ряда дел.

"Конкретный вывод о мотивации (Холодницкого) сделать сложно: это управление извне или личный материальный интерес. Как по мне, это не имеет значения", - отметил директор бюро.

Он настаивает на увольнении главы САП и считает, что его обязанности на время нового конкурса сможет исполнять первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Страна" разбиралась, как проблемы главы САП связаны с вымогательством $2 млн для руководства Генпрокуратуры.

Холодницкий показывает, что добровольно покидать свое место не намерен. И намекает, что в его отношении ведется целенаправленная кампания по дискредитации.

Ранее Луценко подтвердил, что на главу САП Холодницкого завели дело.