Вечером 29 марта из Харьковского СИЗО сбежал ранее судимый 22-летний Александр Яровой, которого подозревают в краже автомобиля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Ольга Кузнецова, передают "Украинские новости".

Обнаружив побег, сотрудники учреждения исполнения наказаний №27 сообщили о происшествии правоохранительным органам и в Министерство юстиции.

Яровой, уроженец село Бараново Валковского района Харьковской области, был арестован 23 марта Валковским райсудом по подозрению в незаконном завладении транспортным средством, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса). По этой статье ему грозило от 5 до 8 лет лишения свободы.

Преступника ищут.

Ранее "Страна" сообщала, что за прошлый год из СИЗО сбежали пять человек - Минюст.

Также "Агитируют даже блатных". Как СБУ ищет в СИЗО Украины "сепаратистов" для обмена.