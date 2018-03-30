Государственное бюро расследований (ГБР) объявило конкурс на 701 должность. Всего в организации предусмотрено полторы тысячи постов, из которых по данным на 30 марта, занято лишь 11.

Об этом сообщается в отчете о деятельности ГБР по 2017 год, обнародованном пресс-службой Госбюро.

"Это делается для того, чтобы уже в сентябре ГБР открыло первые производства", - говорится в документе.

Предполагается, что ГБР будет состоять из центрального аппарата и 7 территориальных управлений, где будут работать 1500 человек.

Также в отчете отмечается, что на содержание Государственного бюро расследований в январе-марте 2018 года уже потратили более 1,5 млн грн.

Напомним, что в подследственности ГБР будут чиновники, правоохранители, судьи и лица, совершившие военные преступления.

Ранее "Страна" писала о том, что Труба рассказал, когда Госбюро расследований откроет первые дела.

Также мы сообщали, что в Госбюро расследований объявили набор на 219 должностей центрального аппарата.