Из-за переноса времени футбольного матча 25 тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо" Укрзализныця изменила время отправления поезда Мариуполь - Киев.

Игра состоится в воскресенье, 1 апреля, на стадионе им. В. С. Бойко в Мариуполе.

Об этом сообщает и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Тwitter.

"По просьбе футбольного клуба "Мариуполь" скорректировали график движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев. 1 апреля, в день матча между "Мариуполем" и "Динамо" его отправления перенесено на час позже", - пишет он.

Из Мариуполя поезд отправится в 19:47 (вместо 18:47). Кравцов отмечает, что это единичный случай, в дальнейшем поезд будет курсировать действующему графику.

Кстати, изначально планировалось, что матч начнется в 14:00, однако время начала поединка было изменено на 17:00.

Фото: twitter.com/Kravtsov_e/

Как сообщала "Страна", время матча ФК Мариуполь - Динамо. перенесли ради Порошенко.

Ранее в "Динамо" объяснили болельщикам правила поездки на матч в Мариуполь.