Генпрокурор Украины Юрий Луценко не имеет полномочий для установления контроля над деятельностью Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в случае отставки Назара Холодницкого.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в интервью интернет-изданию ZN.

"Не сможет Луценко установить контроль над процессами в САП. У него нет для этого полномочий. У руководителя САП есть двое заместителей. Первый зам на период проведения конкурса на должность руководителя будет исполнять его обязанности. Я не вижу здесь проблемы", - сказал Сытник, отвечая на вопрос о дальнейшем сценарии после возможного увольнения главы Холодницкого.

Он добавил, что прокурорский надзор по любому делу осуществляют непосредственно прокуроры САП, которые, по его словам, "готовы нормально работать".

"Сейчас конструкция Уголовного процессуального кодекса такова, что официальных полномочий по отношению к какому-то делу у руководителя Генеральной прокуратуры очень мало. Фактически главная фигура - это процессуальный руководитель. Единственные полномочия, которые будут у генерального прокурора на период проведения нового конкурса, - это назначение конкретного прокурора из числа прокуроров САП по конкретным уголовным производствам. Генпрокурор не может его не назначить: это формальное административное действие, которое им осуществляется. Все остальные решения по делу уже принимает сам назначенный прокурор", - пояснил он.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Назар Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня, 30 марта, инициировал отставку Холодницкого. Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) по поводу рассмотрения вопроса снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Ранее Артем Сытник рассказал, что расследование относительно Холодницкого начали после подтверждения информации о препятствовании руководством САП расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Также Сытник заявил о имеющихся доказательствах о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Кроме этого, Сытник заявил о доказательствах о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний.

"Страна" разбиралась, зачем Луценко хотел слетать в Штаты, и почему его туда не пустили.

Как сообщала "Страна", Луценко и Сытник написали на Холодницкого жалобу в КДК прокуроров. О сути инкриминируемых Холодницкому дисциплинарных проступков спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко не сообщил.