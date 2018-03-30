Украинские власти затягивают передачу из США двух патрульных катеров класса Island с 2014 года из-за коммерческого интереса завода Петра Порошенко "Кузница на рыбацкой", который строит катера на госзаказ.

Об этом говорится в журналистском расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Перший").

30-метровые катера класса Island, которые раньше были на службе Береговой охраны США, в настоящее время стоят в порту Балтимора. Впервые о возможности их передачи Украине заговорили еще в 2014 году – сразу после событий в Крыму и во время обсуждений концепции развития "москитного флота". В то время катера уже начали выводить из состава Береговой охраны США.

Журналисты узнали из своих источников в Сенате, что Украина "упирается" в получении подарка в виде катеров уже четвертый год - якобы из-за меркантильных мотивов руководства государства. Впоследствии то же сообщили и источники в Пентагоне.

Майкл Карпентер, экс-советник вице-президента США времен Обамы Джо Байдена и бывший второй заместитель министра обороны Америки, который отвечал за Россию и Украину, также косвенно подтвердил эту информацию.

"До меня доходили слухи о катерах класса Island, предложенных Украиной, что существует альтернативная схема закупки и перепрофилирования судов, которые будут производиться на "Кузнице на Рыбацком" - судостроительном заводе в Киеве. В этом вопросе критически важно иметь прозрачность - потому что если вы не знаете, с чем конкурируете, вы не можете действительно выполнять программу вооружения Министерства обороны рационально", - отметил Карпентер.

Частное акционерное общество "Завод" Кузница на Рыбацком "(декоммунизированная "Ленинская кузница") - на сегодня единственное работающее судостроительное предприятие, которое обеспечивает военный флот катерами, которые могут составить конкуренцию американским. У завода два бенефициара - президент Украины Петр Порошенко и его близкий армейский товарищ, нардеп Игорь Кононенко. Завод производит в том числе катера проекта 58155 ( "Гюрза М"). Два таких катера уже стоят на вооружении Военно-морских сил ВСУ, еще четыре скоро должны пополнить флот.

"Ввоз американских катеров, похоже, частично может всколыхнуть коммерческие планы президентского завода", - говорится в расследовании.

Именно "Кузница на Рыбацком" будет продолжать строить корабли для флота Украины, по информации программы, на последующие изделия завода уже закладывают деньги в Государственном оборонном заказе.

Строительство новых катеров в Украине на отечественном заводе будет стоить государству от 27 до 35 миллионов долларов, сообщили журналистам в управлении кораблестроения ВМС.

При этом за доставку и расконсервацию двух катеров Island придется заплатить примерно 10 миллионов долларов (5 миллионов за каждый). При этом, по данным специалистов ВМС, катера отечественного производства по характеристикам будут слабее, чем американские.

"Получается, что один "Айленд" вместе с затратами на транспортировку, обучение украинских моряков и военное дооборудование обойдется украинскому бюджету в среднем в шесть раз дешевле, чем подобный катер с более слабыми характеристиками, но построенный на украинском заводе", - говорится в расследовании.​

Процедура передачи формально затягивается из-за бюрократических процедур, урегулировать которые может Кабинет министров Украины, когда вынесет отдельное постановление. Чтобы Украина могла напрямую получить от США катера, заплатив за их "расконсервацию".

Однако премьер-министр Владимир Гройсман не смог объяснить, почему до сих пор американские корабли не в Украине и направил к министру обороны.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак вместо ответов, сам начал задавать вопросы журналистам: "Откуда у вас информация, что Украина не может получить эти корабли? Вы не можете знать эту информацию".

И добавил, что "никаких осложнений в процессе передачи катеров нет", впрочем "это тот вопрос, о котором он не хотел бы говорить на камеру".

Два патрульных катера класса Island выведены из состава Береговой охраны США. Часть оборудования и систем сняты, поэтому за техническое обслуживание и текущий ремонт Украина должна заплатить, еще до того, как их получит. По предварительным расчетам, два катера обойдутся в более чем 10 миллионов долларов - это "сопутствующие" расходы. Это в 6 раз дешевле, чем строить такой же корабль на украинском заводе, выяснили журналисты.

Видео: youtube.com

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