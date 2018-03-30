Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко ошибся в вопросе о дате начала Второй мировой войны.

"В 42-м. В 41-м? С 42-го по 45-й. С 41-го по 45-й! Ну, это стыдно такое не знать. На самом деле, я слышал, что она началась в 41-м", - отметил молодой футболист.

"Я знал, что будет такой вопрос – почему не подготовился? Это все шутки, но это должен знать каждый", – добавил он. Интервью с футболистом вышло на Youtube-канале "Отдушив душу".

Вероятно, Александр Зинченко имел ввиду Великую Отечественную Войну, которая началась в 1941 году. В свою очередь, датой начала Второй мировой считается 1 сентября 1939.

Видео: youtube.com/ОТДУШИВДУШУ

Как сообщала "Страна", Александр Зинченко "завалил" сессию в университете. По итогам зимней сессии у футболиста задолженность по 9 предметам.

Напомним, как Зинченко рассказал о своих ощущениях после дебюта в составе Манчестер Сити.