Девяти работникам коллекторской фирмы, которые незаконно проникли дом в селе Неграши Киевской области и вывели из дома 11-летнего ребенка, сообщено о подозрении.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что в среду, 28 марта, девять мужчин, работники коллекторской фирмы, ворвались в один из домов в с. Неграши Киево-Святошинского района, и используя физическую силу, угрожая жизни и здоровью, вывели из дома несовершеннолетнюю девочку, после чего сменили замки на входной двери, завладели имуществом и забаррикадировались в доме", - говорится в сообщении.

Указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, они подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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