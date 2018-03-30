Российская компания SpaceWay предложила организовать похороны создателя МММ Сергея Мавроди в космосе. Об этом сообщает портал "Лайф".

"Мы предлагаем родственникам совершенно бесплатно проводить в последний путь Сергея Пантелеевича, развеяв его прах в космосе. Если вам интересно это предложение - свяжитесь с нами", - заявили в компании.

Уточняется, что фирма предлагает поместить прах Мавроди в капсулу и поднять на 30 км. После этого прах будет развеян в просторах Вселенной.

Напомним, 26 марта Сергей Мавроди скончался от сердечного приступа на 63-м году в Москве.

Ранее "Страна" писала о том, что тело основателя МММ Мавроди уже несколько дней лежит в морге и известному махинатору грозит быть поъхороненым в номерной могиле за государственный счет.

Также мы писали о том, каким был отец МММ Сергей Мавроди.