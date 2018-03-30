"Киевстар" обещает запустить сеть 4G до 10 апреля
"Киевстар" намерен запустить технологию 4G до 10 апреля. Об этом сообщил президент компании Петр Чернышов на странице в Facebook.
Напомним, сегодня, 30 апреля, в Украине в 20 городах сегодня запустили 4G-связь сразу два оператора.
"Мы планируем запустить 4G до 10 апреля", - написал Чернышов.
Он отметил, что компания "Киевстар" ждет получения всей необходимой разрешительной документации и проводит дополнительные настройки сети в связи новыми требованиями контролирующих госорганов.
Фото: facebook.com/peter.chernyshov
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