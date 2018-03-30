Народный депутат Украины Вадим Рабинович задекларировал получение в 2017 году 213 тысяч гривен дохода.

Его супруга Ирина указала в электронной декларации - 22,5 млн гривен. Эту сумму она получила в качестве гарантийного платежа от российско-украинского бизнесмена Павла Фукса по предварительному договору купли-продажи земельного участка.

Об этом сообщает Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Весь полученный в 2017 году доход Вадима Рабиновича составила депутатская зарплата. Наличных сбережений он задекларировал на $206 тысяч и 15 тысяч евро, а на счету в Приватбанке у него - 11,7 тысяч гривен.

Рабинович зарегистрирован в жилом доме площадью 688,2 кв. м в Киеве, который принадлежит его жене.

У самого депутата, согласно декларации, недвижимости нет.

В его собственности есть автомобиль Lexus GX 460 2011 года выпуска.

Депутат является владельцем (конечным бенефициарием) ООО "Ньюс нетворк", "Медиа строй", "Аппиа" и "Украинско-израильская торговая палата".

Также он является владельцем торговых марок "Рабинович ФМ" и "Рабинович ТВ".

Жена Рабиновича помимо дохода от Фукса задекларировала 74 тыс. гривен зарплаты, 19,5 млн гривен и 100 тыс. долларов наличными.

В собственности жены находятся 3 земельных участка (23 754, 1 000 и 676 кв. м), 2 дома (688,2 и 106,6 кв. м), дачный дом (357,8 кв. м) и квартира (53 кв. м).

Также она владеет 3 автомобилями (Toyota Land Cruiser 2003 года выпуска, Lexus LX470 2005 года и Lexus LX570 2008 года), лодкой (Brig Eagle 645L 2011 года выпуска) и гидроциклом (Yamaha VX 1100-H 2009 года выпуска).

Отметим, что ранее народный депутат Сергей Каплин заявил, что НАБУ возбудило уголовное дело по факту незаконного обогащения и недостоверного декларирования против Вадима Рабиновича.

В частности, проверяется распространенная в СМИ информация о том, что Рабинович арендует дорогой дом под Киевом в Конча-Заспе (стоимость аренды составляет примерно 10 000 долларов в месяц), но не указывал эти расходы, как того требует закон, на сайте е-декларирования.

Сам Рабинович называл распространение этой информации попыткой дискредитации со стороны своих противников, к которым он относит руководителей партии "Оппозиционный блок".

Рабинович прошел в Раду по спискам этой политсилы, однако затем вступил с ней в конфликт и создал свою партию "За життя". При этом из самой фракции ОБ он не выходит, чтобы не потерять мандат депутата.

Что касается бизнесмена Павла Фукса, то этого уроженца Харькова в СМИ уже неоднократно связывали с Вадимом Рабиновичем. В частности, писали, что Фукс и Рабинович прилетели в феврале 2018 года в Киев на одном бизнес-чартере из Ниццы.

В последнее время Фукс становился фигурантом нескольких медийных историй. В частности, его якобы не пустили в США. Журналисты также заметили его во время ночных визитов в Администрацию президента. Кроме того, катарский телеканал Al Jazееra в своем расследовании указывал, что Фукс якобы выкупил у Семьи Януковича компании-держателей облигаций украинского госзайма. Впрочем, сам Фукс эту информацию опроверг.

Как сообщала "Страна", министр образования Гриневич задекларировала полмиллиона зарплаты. Также в ее декларации указан автомобиль 2008 года.

Отметим, что накануне 1 апреля Порошенко призвал Раду срочно отменить е-декларации для антикоррупционеров.