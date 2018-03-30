На Кировоградщине суд Знаменки освободил из-под стражи добровольца батальона ОУН Леонида Литвиненко (позывной Бек), которого вместе с экс-командиром батальона "Донбасс" Анатолием Виногродским (позывной Гал) обвиняли в нападении на охранника одного из частных предприятий в Кировоградской области.

Об освобождении Литвиненко на своей странице в Facebook сообщил нардеп Семен Семенченко.

"Суд Знаменки (Кировоградская область) освободил Бека (Леонид Литвиненко) из-под стражи и изменил место вечернего домашнего ареста Гала (Анатолий Виногродский) с Мариуполя на Киев. Везем Гала в Киев", - написал Семенченко в соцсети.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Мариуполе прошел суд по бойцам добробатов Галу и Беку.

Также мы сообщали, что экс-командира батальона "Донбасс" Виногродского отпустили из СИЗО домой.