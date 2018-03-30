Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник задекларировал за 2017 год 1,605 млн грн доходов, все эти деньги оказались его зарплатой.

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Также Сытник задекларировал 1,605 млн грн заработной платы, полученной на основном месте работы в течение 2017 года. На банковских счетах у него размещено 20 тыс. долларов. Жена Сытника Анна задекларировала 105 тысяч гривен зарплаты за доход от занятия независимой профессиональной деятельностью.

Также Сытник приобрел автомобиль KIA Sportage стоимостью 802 тысячи гривен.

В документе указаны квартира общей площадью 82,6 кв. м стоимостью 295 708 грн в Броварах и земельный участок площадью 416 кв. м (отмечено, что земельный участок декларирует жена) в Севастополе.

Напомним, ранее Сытник задекларировал 903 914 грн заработной платы в НАБУ за 2015 год. Тогда в декларации был указан легковой автомобиль Hyundai Elantra 2012 выпуска стоимостью 178 100 грн, что находился в ином праве пользования директора НАБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что по словам Сытника, первую волну e-деклараций НАПК со своими темпами проверит через тысячу лет.

Также суд оштрафовал главу НАБУ Сытника на 1700 гривен по иску НАПК.