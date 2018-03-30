Генпрокурор Юрий Луценко постребовал снять Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом Луценко написал в Facebook.

С такой просьбой он обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", - заявил Луценко. Причиной этого стали "дисциплинарные проступки" Холодницкого.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Ранее "Страна" сообщала, что Генпрокуратура и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Кроме того, Назар Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился.