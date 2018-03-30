Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово, при пожаре в котором погибли 64 человека, был построен без разрешения на строительство. Об этом сообщается на сайте Следкома России.

Следователи задержали начальника областной инспекции строительного надзора Танзилию Комкову, которую подозревают в злоупотреблении полномочиями.

"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", - заявили в ведомстве.

Следователи также назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Ее проводят специалисты из Санкт-Петербурга.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в воскресенье 25 марта. В огне погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

Ранее "Страна" писала о том, что в России задержали гендиректора компании-собственника сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня".

Также мы сообщали, что масштабные проверки торговых центров в Украине начнутся с 30 марта.