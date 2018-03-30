Сгоревший в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" был построен без разрешения
Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово, при пожаре в котором погибли 64 человека, был построен без разрешения на строительство. Об этом сообщается на сайте Следкома России.
Следователи задержали начальника областной инспекции строительного надзора Танзилию Комкову, которую подозревают в злоупотреблении полномочиями.
"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", - заявили в ведомстве.
Следователи также назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Ее проводят специалисты из Санкт-Петербурга.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в воскресенье 25 марта. В огне погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.
Ранее "Страна" писала о том, что в России задержали гендиректора компании-собственника сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня".
Также мы сообщали, что масштабные проверки торговых центров в Украине начнутся с 30 марта.