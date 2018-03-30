Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко действительно летал в Амстердам, но это была частная поездка.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган журналистам 4 канала.

"Да, он был в Амстердаме. Это была частная поездка, он в эти дни находился в отпуске", - сказала Сарган.

В то же время она заявила, что Луценко не аннулировали визу в США.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что во вторник, 27 марта, в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры не дали сесть в самолет в Нью-Йорк, причиной была аннулированная американская виза.

Луценко летел на встречу с некими лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром Украины.

Также в Киеве обсуждают слухи об аннулировании американской визы для Юрия Луценко. В Генпрокуратуре опровергают.

Позднее внефракционный депутат Рады Дмитрий Добродомов в доказательство информации о визите генпрокурора Юрия Луценко в США выложил в сеть фото генпрокурора в самолете рейса Амстердам-Киев.