"Это был частный визит". Сарган подтвердила, что Луценко летал в Амстердам
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко действительно летал в Амстердам, но это была частная поездка.
Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган журналистам 4 канала.
"Да, он был в Амстердаме. Это была частная поездка, он в эти дни находился в отпуске", - сказала Сарган.
В то же время она заявила, что Луценко не аннулировали визу в США.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что во вторник, 27 марта, в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры не дали сесть в самолет в Нью-Йорк, причиной была аннулированная американская виза.
Луценко летел на встречу с некими лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром Украины.
Также в Киеве обсуждают слухи об аннулировании американской визы для Юрия Луценко. В Генпрокуратуре опровергают.
Позднее внефракционный депутат Рады Дмитрий Добродомов в доказательство информации о визите генпрокурора Юрия Луценко в США выложил в сеть фото генпрокурора в самолете рейса Амстердам-Киев.