На подходе День дурака. НАПК пригласило журналистов на пресс-конференцию в полночь 1 апреля
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) запланировало брифинг главы Национального агентства Александра Мангула, который будет посвящен завершению очередного этапа е-декларирования.
Причем антикоррупционеры назначили встречу с журналистами на 1 апреля в 00:00. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте НАПК.
Фото: nazk.gov.ua
"Начало мероприятия в 24 часов 00 минут", - заявлено в сообщении.
Как добавили в НАПК, аккредитация журналистов будет проводиться до 22:00 31 марта.
Напомним, 1 апреля заканчивается срок подачи деклараций о доходах за 2017 год от лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Ранее "Страна" писала о том, что реестр е-деклараций снова зависает и выдает "ошибку 503".
Также мы сообщали, что накануне 1 апреля Порошенко призвал Раду срочно отменить е-декларации для антикоррупционеров.