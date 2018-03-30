Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) запланировало брифинг главы Национального агентства Александра Мангула, который будет посвящен завершению очередного этапа е-декларирования.

Причем антикоррупционеры назначили встречу с журналистами на 1 апреля в 00:00. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте НАПК.

Фото: nazk.gov.ua

"Начало мероприятия в 24 часов 00 минут", - заявлено в сообщении.

Как добавили в НАПК, аккредитация журналистов будет проводиться до 22:00 31 марта.

Напомним, 1 апреля заканчивается срок подачи деклараций о доходах за 2017 год от лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ранее "Страна" писала о том, что реестр е-деклараций снова зависает и выдает "ошибку 503".

Также мы сообщали, что накануне 1 апреля Порошенко призвал Раду срочно отменить е-декларации для антикоррупционеров.