Пользователей атакует новый вирус HiddenMiner, который выводит смартфоны из строя путем непрерывного использования для майнинга криптовалют.

К такому выводу пришли исследователи компании​ Trend Micro.

HiddenMiner обнаружили внутри приложений, которые распространялись через сторонние магазины.

Вредоносное программное обеспечение обманывает пользователей, заставляя их дать программе доступ к учетной записи администратора. После этого приложение скрывает свою иконку в меню, а затем запускает майнер Monero, который постоянно работает в фоновом режиме.

Более того, программа может блокировать устройство в тех случаях, когда владелец пытается изменить настройки приложения.

При этом приложение будет майнить криптовалюту до тех пор, пока ресурсы устройства полностью не исчерпают себя.

Единственный способ избавиться от вируса - перезагрузить телефон в безопасном режиме и удалить учетную запись администратора с зараженным приложением.

Ранее "Страна" сообщала, что новый вирус проникает в компьютеры пользователей через ссылки в комментариях на YouTube.

Также украинский бизнес начали атаковать вирусы, маскирующиеся под сообщения от ГФС.