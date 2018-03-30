Появился новый вирус - "майнер", который ломает смартфоны
Пользователей атакует новый вирус HiddenMiner, который выводит смартфоны из строя путем непрерывного использования для майнинга криптовалют.
К такому выводу пришли исследователи компании Trend Micro.
HiddenMiner обнаружили внутри приложений, которые распространялись через сторонние магазины.
Вредоносное программное обеспечение обманывает пользователей, заставляя их дать программе доступ к учетной записи администратора. После этого приложение скрывает свою иконку в меню, а затем запускает майнер Monero, который постоянно работает в фоновом режиме.
Более того, программа может блокировать устройство в тех случаях, когда владелец пытается изменить настройки приложения.
При этом приложение будет майнить криптовалюту до тех пор, пока ресурсы устройства полностью не исчерпают себя.
Единственный способ избавиться от вируса - перезагрузить телефон в безопасном режиме и удалить учетную запись администратора с зараженным приложением.
Ранее "Страна" сообщала, что новый вирус проникает в компьютеры пользователей через ссылки в комментариях на YouTube.
Также украинский бизнес начали атаковать вирусы, маскирующиеся под сообщения от ГФС.