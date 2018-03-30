В Киеве в пятницу, 30 марта, ограничат движение по Южному мосту. Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook

"С 21:00 30 марта до 07:00 31 марта 2018 в связи с ремонтом деформационного шва будет частично ограничено движение транспорта по Южному мосту через Днепр в направлении с Надднепрянского шоссе на проспект Бажана", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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