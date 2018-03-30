Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе за прошлый год задекларировала 581 647 гривен доходов.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

527 647 гривен дохода вице-премьера составила ее заработная плата, 54 000 - доход от предоставления имущества в аренду. Ее муж за прошлый год задекларировал 818 798 гривен доходов, из которых 781 496 гривен - от общественного союза "Фонд поддержки реформ в Украине".

На ее банковских счетах размещено 44 744 гривны и 1 415 долларов, у мужа - 199 861 гривна и 117 414 долларов.

Кроме того, вице-премьер задекларировала 23 000 долларов, а муж - 20 000 евро наличных средств.

В декларации отсутствует информация о 50% земельного участка площадью 961 кв. м в собственности мужа и 50% дома площадью 30 кв. м в Грузии, которые были задекларированы в 2016 году. Доход от их отчуждения не указан.

Согласно декларации, муж вице-премьера является собственником 100% предприятия ООО "А-Ангелы", однако не указано, что он его конечный бенефициар.

В то же время такая информация указана в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В остальном данные декларации не отличаются от поданных за 2016 год.

В частности, задекларированы 2 часов (Zenith и Breithling), которые принадлежат мужу.

В собственности вице-премьера находятся земельный участок площадью 1 000 кв. м, дом площадью 64,8 кв. м (50%) в Мукачево Закарпатской области, 3 квартиры в Киеве площадью 125,3 кв. м, 73 кв. м (50%) и 78,1 кв. м, гараж площадью 19,3 кв. м. и паркоместо площадью 12,7 кв. м.

У мужа - квартира площадью 109,37 кв. м и 33,8 кв. м (недостроена), а также 2 помещения общей площадью 206 кв. м. (все в Грузии).

В 2015 году у мужа также появились автомобили Mercedes-Benz GL350 SAI 4Matic (2012 год выпуска) за 1 150 000 гривен и Toyota RAV4 (2015 год выпуска) за 693 600, а Климпуш-Цинцадзе имеет право пользования на них.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина должна подать заявку на вступление в НАТО до июля - Климпуш-Цинцадзе.

Также НАПК нашло нарушения в декларациях вице-премьера Климпуш-Цинцадзе и главы МИД Климкина.