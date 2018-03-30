Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Савченко подал президенту Петру Порошенко свое заявление о сложении полномочий на период расследования в уголовного дела о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта, №3231934301", - сказал Савченко журналистам в пятницу в Киеве, продемонстрировав написанный от руки документ.

На вопрос, принял ли президент заявление, глава обладминистрации сказал: "Есть определенный документооборот. В согласии с ним не принять это заявление невозможно".

Он также отметил, что принял такое решение сознательно, "чтобы избежать любой спекуляции".

На вопрос, кто будет исполнять его обязанности в указанный период, Савченко ответил: "Я надеюсь, первый заместитель".

Накануне 29 марта в Николаеве было неспокойно - националисты требовали от Николаевского областного совета выразить недоверие губернатору Алексею Савченко. Его подозревают в доведении до самоубийства руководителя николаевского аэропорта, экс-бойца АТО Владислава Волошина.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора Николаевского аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. Слухи о причастности Савченко к гибели бывшего военного летчика поползли после того, как местные СМИ опубликовали переписку Волошина с одним из друзей, где упоминался Савченко.

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