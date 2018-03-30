Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение внепланово проверить телеканал "1+1" из-за трансляции советского фильма "Служебный роман" с участием Алисы Фрейндлих, которая внесена в "черный список" российских артистов.

Об этом член Нацсовета Сергей Костинский заявил на своей странице в Facebook.

Он говорит, что проверку начнут по обращению граждан Максима Ковбика, С.Ивасина и жалобы Украинской галицкой партии. Также Костинский приводит цитату Алисы Фрейндлих, из-за которой она попала в черный список: "Но мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш. А то, что Хрущев, царство ему небесное, сотворил такую белиберду, отдав Крым Украине, — он же не знал, что Советский Союз распадется".

По словам Костинского, трансляция фильма содержит признаки нарушения требований профильного закона "О телевидении и радиовещании".

Фото: facebook.com/s.kostynskyi

На телеканале рассматривают это решение как давление. Оказалось, что Алису Фрейндлих, которая снималась в этой ленте, добавили в санкционный перечень за один день до показа, когда эфирная сетка "1+1" на праздники уже была сформирована, говорится в сюжете ТСН.

"В закрытом для граждан режиме чиновники осудили телеканал "1+1" за показ, хотя решение насчет "черного списка" было обнародовано в нерабочее время перед выходными менее чем за 24 часа до анонсированного показа. Аналогично этот же фильм показывали и на "СТБ", но Нацсовет почему-то интересовался только каналом "1+1", никому больше внеплановых проверок не будут устраивать", - отмечается в сообщении.

Также на канале отмечают, что прокатное удостоверение на "Служебный роман" никто не отменял, и согласно закона Украины о кино, фильм можно показывать. "Показательно, что в тот же день по телеканалу "Интер" показывали сразу два фильма с актерами из "черного списка": сначала "Любовь и голуби" с Александром Михайловым, а потом "Москва слезам не верит" с Олегом Табаковым, но Нацсовет этого также "не заметил", - говорится в сюжете.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет внепланово проверит "Интер" из-за показа "Приключений Шурика".

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