С тех пор, как в свет вышло скандальное интервью порноактрисы Сторми Дэниелс о ее романе с американским президентом, первая леди США Мелания Трамп не появлялась на людях.

47-летняя супуга Дональда Трампа вместе с сыном находится во Флориде. По словам знакомого с ситуацией источника, женщина очень несчастна. Об этом пишет US Magazine.

"Она очень, очень несчастна из-за того, какой стала ее жизнь. Если бы она могла, то ушла бы от Дональда и просто была бы со своим сыном", - говорит источник и добавляет, что Мелания в ужасе от того, что теперь "все глаза прикованы к ее отношениям с мужем", и ей очень трудно.

Причем очень показательно, как Трампы уезжали 23 марта во Флориду. Планировалось, что от Белого дома к авиабазе Эндрюс супруги доберутся вертолетом. Это занимает несколько минут, и с авиабазы ​​в Мар-о-Лаго чета Трамп уже полетит "бортом номер один". И фактически перед самым выездом Мелания изменила планы: она отправилась к аэродрому отдельным кортежем, не захотев лететь вертолетом с Дональдом, пусть это и заняло бы несколько минут.

Как поступит первая леди, и расстанется она с мужем-изменником, пока непонятно. Ожидается, что Мелания пробудет во Флориде до конца весенних каникул сына Бэррона.

К слову, с призывом покинуть "мужа-подлеца" публично обратилась к Мелании Трамп известная политическая обозреватель и писательница С. І. Капп, сообщает The Huffington Post.

"Мелания должна сделать для этого поколения то, чего Хиллари Клинтон не сделала для моего", - пояснила она.

По мнению Капп, хотя феминистки и считают Хиллари ролевой моделью сильной женщины, она в свое время "проглотила" унижение, который нанес ей муж Билл, закрутив роман с Моникой Левински, и подала таким образом самый плохой пример многим женам.

Ранее "Страна" писала о том, что Мелания впервые прокомментировала секс-скандал с Дональдом Трампом.

Также мы сообщали, что порноактриса Сторми Дэниэлс рассказала об угрозах после огласки связи с Трампом.