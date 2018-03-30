Генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник пожаловались на руководителя САП Назара Холодницкого в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП). Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Дисциплинарные жалобы на Холодницкого с подписями Луценко и Сытника были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытыми в ходе следствия фактам.

О сути инкриминируемых Холодницкому дисциплинарных проступков А.Лысенко не сообщил, вместо этого перечислив все основаниями дисциплинарной ответственности прокурора согласно части 1 статьи 43 закона Украины "О прокуратуре".

"Прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства на следующих основаниях: - невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; - разглашение охраняемой законом тайны, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; - совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; - грубое нарушение правил прокурорской этики; - вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения", - написал он.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Напомним, 20 марта ряд СМИ опубликовали информацию, что заместитель генпрокурора – руководитель САП Назар Холодницкий готовится подать в отставку. Однако в САП заявили, что Холодницкий выполняет свои обязанности в обычном режиме и покидать свой пост не планирует.

Также "Страна" разбиралась, как Холодницкий оказался на грани увольнения (а то и уголовного преследования) и кто может стоять за его проблемами. Кроме того, мы писали о том, что стоит за скандалом с "прослушкой" Назара Холодницкого.