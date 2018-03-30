Завтра, 31 марта, в Бундеслиге дормундская Боруссия сыграет против лидера мюнхенской Баварии (66 очков). У "шмелей" 48 баллов и они идут на третьем месте.

Однако на поле не выйдет украинский легионер Боруссии Андрей Ярмоленко. Он не успел восстановиться от травмы и будет наблюдать за матчем с трибун.

Об этом передает официальный сайт Боруссии.

Как уточнил главный тренер Петер Штегер Боруссии, Ярмоленко только недавно приступил к индивидуальным тренировкам после травмы стопы и еще не готов к нагрузкам.

Также в матче с Баварией не смогут помочь своей команде Марко Ройс, Омер Топрак, Эрик Дурм, Дан-Аксель Загаду, Синдзи Кагава и Себастьян Роде.

Ранее "Страна" сообщала, что Шевченко объяснил, почему вызвал на сборы травмированного Ярмоленко.