К экипажу российского рыболовецкого судна "Норд", задержанного в Азовском море украинскими пограничниками, пустили адвоката.

Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель судовладельца - керченского рыбколхоза имени 1 мая.

"На судне был адвокат, передал продукты на четыре дня, лекарства", - сказал собеседник агентства.

Защитник увиделся с экипажем "Норда" в ночь на пятницу. "Заключили договоры на правовое обслуживание", - добавил представитель владельца судна.

Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер с 10 гражданами РФ на борту в воскресенье, 25 марта. Моряки находятся сейчас в порту Бердянска (Запорожская область Украины), им запрещено покидать судно.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют статью 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа - часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Судовладелец отправил письмо с просьбой о помощи в администрацию президента РФ, российский МИД, Росрыболовство и крымское правительство.

Ранее "Страна" сообщала, что в России отреагировали на задержание судна "Норд" и сравнили украинских пограничников с сомалийскими пиратами.

Также ФСБ России возбудила дело против украинских пограничников за задержание российского сейнера.