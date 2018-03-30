Кремль напомнил Киеву о последствиях получения летального оружия из США
Поставки США летального оружия Украине могут привести к негативным последствиям. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает Газета.Ru.
"Мы неоднократно уже говорили о возможных негативных последствиях такого решения. Эта точка зрения Москвы хорошо известна в Вашингтоне, она неоднократно доводилась до сведения наших американских коллег, поэтому об этом в Вашингтоне хорошо знают", - цитирует издание Дмитрия Пескова.
Ранее "Страна" писала о заявлении спецпредставителя Госдепа США по делам Украины Курта Волкера о том, что поставкой Javelin в Украину США не ограничатся.
Также мы сообщали о заявлении министра обороны Полторака о том, что ждать Javelin в Украине надо уже в нынешнем году
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