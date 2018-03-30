Поставки США летального оружия Украине могут привести к негативным последствиям. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает Газета.Ru.

"Мы неоднократно уже говорили о возможных негативных последствиях такого решения. Эта точка зрения Москвы хорошо известна в Вашингтоне, она неоднократно доводилась до сведения наших американских коллег, поэтому об этом в Вашингтоне хорошо знают", - цитирует издание Дмитрия Пескова.

Ранее "Страна" писала о заявлении спецпредставителя Госдепа США по делам Украины Курта Волкера о том, что поставкой Javelin в Украину США не ограничатся.

Также мы сообщали о заявлении министра обороны Полторака о том, что ждать Javelin в Украине надо уже в нынешнем году