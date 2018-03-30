Назар Холодницкий, глава Специализированной антикоррупционной прокуроры, сегодня, 30 марта, не пришел на допрос в Генпрокуратуру.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что допрос был назначен на 10:00 в пятницу.

В то же время Холодницкий сообщил журналистам, что допроса не было. Других подробностей он не озвучил.

До этого генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ и НАБУ ведут следственные действия в отношении Холодницкого.

20 марта мы писали, что в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено подслушивающее устройство.

Ранее "Страна" сообщала, что Назара Холодницкого подвел под статью звонок кума.

Также Холодницкий объединил и расследует два уголовных дела против Юрия Луценко.