В Черниговской области 29 марта в палаточном городке воинской части возле села Гончаровское, произошел пожар

Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Военнослужащий-контрактник ВСУ получил ожоги второй степени, также в результате пожара сгорела палатка и было повреждено военное имущество: кровати и спальники.

Пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации военной печи.

"В ходе осмотра места происшествия с участием специалистов предварительно установлено, что пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности, а именно - правил эксплуатации военной печи ПОВ 57", - говорится в сообщении.

Военной прокуратурой по факту пожара начато уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей".

В настоящее время пожарно-техническая документация изъята, к расследованию привлечены специалисты по вопросам пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Генштаба ВС Украины.

Пострадавшего военнослужащего доставили в Черниговский военный госпиталь, где ему была оказана необходимая помощь. Сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Проведение досудебного расследования поручено Черниговскому районному отделению полиции ЧВП ГУНП в Черниговской области при процессуальном руководстве военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

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