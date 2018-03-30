Трагедия произошла в четверг, 29 марта, в очереди возле пункта пропуска Медика на польско-украинской границе. Там погиб 64-летний гражданин Украины, водитель грузовика. Об этом сообщает польское издание Nowiny24.

По данным издания, украинец - водитель фуры решил выйти из кабины в то время, как его автомобиль стоял в очереди. При этом мужчина он не посмотрел назад и попал под колеса автомобиля Skoda, которым управлял 22-летний гражданин Украины.

Фото: nowiny24.pl

Водитель фуры от полученных травм скончался на месте происшествия. Экспертиза показала, что водитель автомобиля Skoda был трезв.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия перестала пропускать украинские фуры, на границе пробки из грузовиков.

Также мы сообщали, что после Гоптовки очередь из фур на границе с Россией выстроилась и в Сумской области.