В конце мая национальная сборная Украины проведет свои вторые сборы в этом сезоне. И уже стали известны потенциальные соперники нашей команды на ближайшие товарищеские матчи.

Как передает портал Футбол 24 со ссылкой на собственные источники, соперниками сборной Украины в товарищеских матчах в мае-июне 2018 года могут стать сборные Марокко и Албании.

Со сборной Марокко контракт на проведение матча уже близок к подписанию, окончательной же договоренности с Албанией пока не достигнуто.

Даты матчей сборной Украины также еще неизвестны. Поединки, скорее всего, будут проведены после завершения сезона 2017/18 - в промежуток после финала Лиги чемпионов в Киеве (26 мая) и до старта ЧМ-2018 (14 июня).

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