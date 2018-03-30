На судью Жовтневого райсуда Днепропетровской области Вадима Трещова, который своим решением от 7 марта постановил отменить уведомление о подозрении и закрыть уголовное производство в отношении жителя Днепра Эдуарда Карамшука, оказывается давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом "Стране" рассказали родственники юноши, которого силовики пытаются привлечь к ответственности по статье за нанесение телесных повреждений.

Речь идет о вызвавшей масштабное обсуждение в соцсетях накануне вступления в силу так называемой "поправки Лозового" в УПК "ухвале" судьи из Днепра. Опираясь на наличествующих в материалах "дела Карамшука" нарушения Вадим Трещов отменил сообщение о подозрении Эдуарду, постановив закрыть уголовное производство в его отношении.

Тогда ряд комментаторов утверждали, что свой вердикт днепропетровский судья вынес, опираясь на скандальные новации Уголовно-процессуального кодекса, но "Страна" выяснила - причина в ином. Изучив дело Трещов пришел к выводу, что статус подозреваемого Карамшуку, как и его объявление в розыск были осуществлены с нарушениями. Ввиду этого он постановил закрыть уголовное дело в отношении Эдуарда Карамшука. В судебных материалах указано на этот счет, что данное решение обжалованию не подлежит и требует немедленного исполнения.

Однако, как заверили "Страну" родственники Карамшука, в Днепропетровской местной прокуратуре №2 (которая занималась расследованием) отказались выполнять это решение. Из материалов портала "Судебная власть" следует, что прокуроры оспорили не подлежащее обжалованию решение судьи Трещова в Апелляционном суде. Первое заседание на этот счет состоялось 29 марта, а на понедельник, 2 апреля запланировано продолжение слушаний по этому вопросу.

Семья Карамшуков утверждает, что параллельно с этим на Трещова оказывается давление со стороны силовиков. По их сведениям, в отношении судьи прокуратура возбудила уголовное дело, а также направила на Трещова жалобу в Высший совет правосудия.

В пресс-службе Совета "Стране" не подтвердили, но и не опровергли наличие соответствующей жалобы. "Эта информация относится в Высшем совете правосудия к служебной и не подлежит разглашению до рассмотрения в палате и вынесения решения, которое будет размещено на сайте", - сообщила начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП Оксана Лысенко.

Вместе с этим, источник нашего издания в силовых структурах подтверждает факт внесения в ЕРДР сведений по делу Трещова.

Родители Эдуарда Карамшука связывают такое давление на судью с решением, которое вынес Трещов по делу их сына. В их изложении, это делается в рамках продолжающегося несколько лет "кошмаривания" семьи юноши. У парня произошел конфликт в стенах вуза с юношей Богданом Тесленко. Последний, как говорят Карамшуки, прямо в ходе экзамена в присутствии многочисленных свидетелей избил Эдуарда, в результате чего ему было сделано несколько операций. Родители подозреваемого оказались людьми со связями в Днепре, и всячески пытались "замять" уголовное дело. Однако прийти к компромиссу сторонам так и не удалось.

В настоящее время обвинительный акт в отношении Богдана Тесленко направлен в Жовтневый райсуд Днепра, слушание назначено на 13 апреля. Параллельно с этим расследуется другое уголовное дело, где Тесленко имеет статус потерпевшего от действий Карамшука. Как раз его и постановил закрыть судья Трещов.

Родители Карамшука уверены, что уголовное преследование их сына является сфальсифицированным и было инспирировано прокурорскими сотрудниками с целью понудить их к заключению "мирового соглашения" со стороной обидчика их сына.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "поправки Лозового" блокируют работу правоохранительной системы.