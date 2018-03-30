Папа Римский Франциск отрицает существование ада. Об этом утверждает одна из самых известных итальянских газет La Repubblica.

93-летний журналист Эудженио Скальфари брал для La Repubblica интервью у Папы Франциска. Тот, якобы, сказал "Ада не существует. Души грешников просто исчезают". Те грешные души, которые после смерти раскаялись, остаются с Богом, а не раскаявшиеся навсегда исчезают, как будто их и не было, приводит его слова газета.

В Ватикане заявили, что в интервью слова понтифика поданы совсем не так, как звучали, и что Папа не отрицает существование ада, сообщает Catholic News Agency. И есть все основания верить Ватикану больше, чем La Repubblica. Дело в том, что Эудженио Скальфари брал интервью у разных понтификов неоднократно, и почти всегда за этим следовал скандал и обвинения журналиста в перекручивании слов. Скальфари не пользуется диктофоном и даже ручкой для записи бесед, а воспроизводит слова по памяти.

Ранее "Страна" сообщала, что Папа римский Франциск I заявил, что просит Князя мира о том, чтобы в Украине замолчало оружие.

Также Папа Римский лишил сана 9 украинских монахов за обряд экзорцизма.