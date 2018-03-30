В пятницу, 30 марта, на украинском участке Дуная около Вилково Одесской области в связи с прохождением волны половодья ожидается сохранение опасных уровней воды - в пределах 155-165 см над нулем поста, при которых наблюдается затопление сниженных незаселенных участков города. Об этом сообщает ГосЧС в Одесской области.

Кроме того, 30 марта также ожидается формирование очередной волны половодья с подъемом уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях) на 0,2-1 м; Западного Бугу, Припяти на 0,1-0,5 м, местами с выходом воды на заводь, а в бассейне Припяти - удержание и дальнейшее их затопление.

На реках Левобережья страны в связи с дождями и таянием снега ожидается увеличение интенсивности подъема уровней воды с выходом воды на сниженные участки заводей и содержанием воды на достигнутых отметках затопления заводей.

На реках и водохранилищах в пятницу будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава, на реках Правобережья - очистка ото льда.

Ранее "Страна" опубликовала видео, как из-за взрыва льда на реке в Казахстане в домах вылетели окна.

Также мы сообщали, что паводок на Дунае может затопить 30 населенных пунктов в Одесской области.