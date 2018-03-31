С 1 апреля начинается первый этап медреформы, принятой осенью. Теперь с терапевтами и педиатрами нужно будет заключать договора о сотрудничестве. После этого они получат статус вашего (и не только) "семейного врача".

У кого из семейных докторов окажется больше пациентов - тот будет зарабатывать больше денег. Так, на первый взгляд красиво, звучит главная мысль этого нововведения.

Впрочем, эксперты уже нашли у такого подхода массу недостатков, о которых "Страна" рассказывала в материале "Что поменяется в поликлиниках с 1 апреля, когда украинцам нужно будет выбрать себе доктора".

Сегодня, накануне вступления в силу медицинской реформы, мы напоминаем о ее главных нововведениях, которые начнут внедрять с 1 апреля.

Как выбрать врача

Главным преимуществом реформы в Минздраве называют право выбора врача. Если раньше действовал географический принцип, когда за определенным адресом закреплялся участковый, то теперь пациент может выбрать доктора на свое усмотрение - хоть из больницы по месту жительства, хоть из соседнего района или города.

Таким образом, по задумке реформаторов, пациенты смогут подыскать себе лучший вариант, а не полагаться на волю случая - повезет с участковым или нет.

Выбирать врача пациент может по своему желанию и любыми способами - по электронной базе eHealth, по рекомендациям, личным предпочтениям и другим параметрам.

В дальнейшем пациент может посещать выбранного врача, а Национальная служба здоровья станет перечислять этому специалисту полагающиеся бюджетные средства, которые составляют около 400 гривен на человека в год.

Как подписать договор

Чтобы подписать документ, пациент должен прийти в медучреждение, где принимает выбранный врач, с паспортом и идентификационным кодом. Для детей нужно свидетельство о рождении. Врач, медсестра или ресепшионист заносят данные в электронную систему. Сформированный документ распечатывается в двух экземплярах, его подписывают пациент и врач.

Если впоследствии услуги врача перестанут устраивать пациента, он сможет заключить новый договор с другим доктором.

По договору каждый врач будет обязан предоставлять такие услуги:

наблюдение за состоянием здоровья

постановка диагноза и лечение распространенных болезней, отравлений и травм

при необходимости направление к узкому специалисту

помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья

выявление потенциальных рисков для здоровья и обучение пациента правилам здорового образа жизни

выдача больничных и прочее.

Врачи станут переборчивыми?

Идея Минздрава открывает для популярных врачей вроде бы радужные перспективы. Если к врачу припишется две тысячи пациентов, то он сможет получать 800 тысяч гривень в год или почти 67 тысяч гривень в месяц. Начислять деньги за пациентов врачам будут уже с 1 июля.

Кстати, по достижении порога по количеству пациентов, врач имеет право отказать вам в подписании договора. Это первая проблема - хороших врачей может физически не хватить на всех. И это теоретически может породить коррупцию: взятки за то, чтобы попасть в списки к "хорошему врачу".

Предельная нагрузка на семейного доктора установлена в размере 1,8 тысяч пациентов, на терапевта — 2 тысячи, на педиатра — 900.

Кроме того, "хорошие врачи" также могут оказаться переборчивыми в выборе пациентов. Так, глава благотворительной организации "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский приводил пример Канады, где медики не брали детей до 5 лет и пациентов старше 55 лет, так как они по статистике болеют больше других граждан.

Еще одна проблема, которой стоит ждать от "хороших" врачей - это их право решать, ехать ли на вызов к больному. Глава Минздрава Ульяна Супрун неоднократно заявляла, что окончательное решение о выезде принимает семейный врач.

Нетрудно догадаться, что количество личных встреч доктора с пациентом в острой фазе заболевания будет сведено к мининимуму, ограничившись консультациями по телефону. Особенно, если принять гипотезу, что у "хорошего" врача будет две тысячи больных.

Отметим, что до недавнего времени вызвать врача на дом не составляло проблем. Сейчас же, еще до вступления в силу медреформы, участковые в Киеве перестали приходить даже к детям с острыми формами простудных заболеваний - предлагают вызывать "скорую".

Провинция без больниц

Вторая проблема состоит в следующем. Одна из декларируемых целей этого шага реформы - отсеять специалистов, которым не доверяют пациенты, и поощрить тех врачей, к которым реально идут за лечением.

Эксперты, опрошенные "Страной", опасаются, что реформа будет иметь обратный эффект: уменьшит количество доступных врачей и больниц в Украине.

"Плохим" врач может оказаться, если у него будет недостаточно пациентов. Это автоматически ставит на грань выживания небольшие провинциальные больницы, в которых элементарно не хватит больных.

Поэтому есть опасность, что многие больницы просто закроются, а их пациенты - преимущественно пенсионеры и дети - вынуждены будут договариваться с докторами за десятки километров от них.

Еще один фактор проблем у провинциальных больниц - не все они подключены к электронной системе здравоохранения. Это значит, что там какое-то время даже технически нельзя будет выбрать семейного врача.

Учитывая децентрализацию, по которой техническое обеспечение больниц - головная боль местных властей - многие медучреждения могут так и не дождаться необходимых технических инноваций для подключения к системе.

Подключенные учреждения можно узнать по специальной наклейке, на которой написано: "Тут можно выбрать своего врача".

Правда, в Министерстве здравоохранения говорят, что формально переходный период продлится до 2020 года, поэтому пациенты в течение всего этого срока могут ходить к врачу по старой схеме.