Вполне вероятно, что после окончания этого сезона, нас ждет еще один громкий трансфер, который может затмить переход скандального Неймара из Барсы в ПСЖ и который уже ведет переговоры о переходе как-раз в Реал.

Манчестер Юнайтед сделал предложение Реалу о покупке звезды "галактикос" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Футбол 1 со ссылкой на Diario Gol.

По информации источников, Роналду разочарован в президенте мадридцев Флорентино Пересе, который отказался предложить португальцу контракт, который он хочет. Манкунианцы надеются воспользоваться ситуацией и предложить Криштиану Роналду соглашение с зарплатой в 30 миллионов евро в год. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо неоднократно высказывался о том, что хочет видет в своей команде португальскую звезду.

Напомним, что Роналду выступал в Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год.

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду решил заплатить в казну Испании 15 миллионов евро, в обмен на закрытие своего дела.