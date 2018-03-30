В Украине сегодня, 30 марта, заработал мобильный интернет четвертого поколения - 4G. Его запустили два из трех крупных мобильных операторов. В их числе пока нет "Киевстара" - компании, которая на недавних аукционах купила больше всего радиочастот для этой услуги.

4G (или LTE) позволяет разогнать скорость мобильного интернета до 100 М/бит в секунду. Это означает, что вести видеочаты прямо на улице теперь не составит труда - качественный LTE вполне заменяет WiFi.

С другой стороны, вопрос будет упираться в покрытие услуги. Даже с третьим поколением мобильного интернета были серьезные проблемы: он пропадал, стоило выехать за город. Да и в мегаполисах 3G-связь остается довольно нестабильной.

Детально мы анализировали перспективы украинского LTE в материале "Быстрый, но пока мертвый. Сможет ли 4G решить проблемы с мобильным интернетом в Украине".

"Страна" посмотрела, как работает 4G в первый день его запуска.

Кто и где запустил 4G

Новое поколение связи заработало более чем в 20 городах страны.

Так, мобильный оператор lifecell заявил, что 30 марта начал предоставлять услуги связи 4G в 22 областных центрах, сообщает пресс-служба оператора. Помимо миллионников, LTE должно заработать в Николаеве, Чернигове, Житомире, Ривном, Черкассах, Виннице, Северодонецке и Краматорске.

"Трафик 3G+ и 4.5G будет тарифицироваться одинаково", - говорится в пресс-релизе. Вторую волну развертывания 4G стоит ожидать от оператора в июле 2018 года.

Vodafone, по данным компании, сегодня запустил 4G в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе. До 2 апреля, обещают в компании, всего новым интернетом будут покрыты 20 городов Украины.

Первый запуск технологии охватит: Киев, три города Киевской области (Борисполь, Вишневое, Чабаны), Днепр, Павлоград (Днепропетровская область), Харьков, Купянск (Харьковская область), Запорожье, Энергодар (Запорожская область), Львов, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Новоселица (Черновицкая область), Луцк, Кропивницкий, Одесса,·Херсон.

До июля 4G сеть будет запущена в 28 городах – к запущенным ранее добавятся Бровары, Ирпень (Киевская область) Лиманка (Одесской область), Бердянск (Запорожской область) Ужгород, Мукачево (Закарпатской область), Паляниця и Яремче (Ивано-Франковской область).

Где и как уже реально работает 4G

В Киеве те пользователи, кто уже успел вставить себе сим-карты с поддержкой LTE, начинают делиться впечатлениями.

Киевлянин Сергей Лесько опубликовал результаты проверки скорости нового интернета на "Водафоне" - он работает в пределах 20 М/бит в секунду - хотя должно быть больше. Но и это немало. Для сравнения: в центре Киева на Печерске стандартный 3G дает от 1 до 3 М/бит.

Впрочем, многое зависит от места - похоже, покрытие таки остается главной проблемой 4G в Украине. Так, киевлянин Юрий Котик говорит, что на Оболони скорость LTE колеблется на уровне тройки.

Еще результаты теста скорости от "Водафона":

В Киеве также тестируют, как бегает мобильный интернет от lifecell. Здесь скорость тоже, судя по всему, зависит от местоположения и колеблется от 8 до 40 М/бит в секунду.

Приличная скорость на Троещине:

Во Львове lifecell впервые показал скорость, близкую к заявленной.

Многие пользователи объясняют скорость, которая ниже ожидаемой тем, что на частотах 2600 МГц больше и не будет - нужно ждать, когда услугу запустят в диапазоне 1800. Это обещают сделать в середине лета.

Впрочем, у многих в Киеве не работает даже 3G.

"У меня дома 2ж с трудом телефонную связь поддерживает. Зж тоже в шахматном порядке по Киеву, типа, как повезёт... Одно до толку не довели, зато за другое схватились... Торопыжки, блин", - пишет киевлянин Сергей Мерщий в ответ на восторженный комментарий о запуске 4G.

"Ради интереса проскарировал сети, нету никакого 4g от лайфа. Видимо покрыли только центр и ещё пару мест "для галочки"", - пишет киевлянин Андрей Марухленко.

Помимо Киева и Львова о появлении 4G заговорили в Одессе и Харькове.

"В Харькове с перебоями, но работает", - заявил один из пользователей паблика "Солнцеликий Харьков".

Скриншот проверки скорости по Харькову (оператор "Водафон").

В Киеве уже отметили, что запуск 4G совпал с самым масштабным отключением воды в городе.

"Счастье – это жить в балансе. Включили 4G, отключили воду", - пишет киевлянин Иван Марунич.