Миссия ОБСЕ планирует открыть новые передовые патрульные базы в городах на территории неподконтрольных Украине районов Донецкой области, в том числе возле границы с Россией.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например, в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией, в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", - отметил Хуг.

При этом он уточнил, что по поводу этих двух населенных пунктов ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от Донецка о том, готовы ли он оказать миссии соответствующую поддержку для открытия там передовых баз.

По его словам, СММ ОБСЕ не сможет показать полную картину, пока ей будут ограничивать доступ.

На Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, в этот раз оно приурочено к предстоящим пасхальным праздникам. Позже в штабе АТО сообщили, что по состоянию на утро 30 марта "ДНР"-цы дважды нарушили перемирие. 

В ОБСЕ подчеркнули важность соблюдения приказов о прекращении огня, а также дисциплинарных мер в случае нарушения договоренностей, важность отказа от наступательных действий и разведывательных операций, неприменение, в том числе, ответного огня, а также отвода вооружения.

Ранее "Страна" сообщала, что Хуг попросил не сбивать беспилотники ОБСЕ на Донбассе.

Также зам главы миссии ОБСЕ Хуг отправится на линию разграничение перед пасхальным перемирием.

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